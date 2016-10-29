Виталий Мутко: "Сложно вести диалог с европейскими сборными"

Вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко заявил, что сборная России намерена проводить товарищеские матчи с сильными соперниками. Однако, по словам президента РФС, диалог с европейскими сборными о проведении контрольных встреч осложняется фактическим отсутствием у соперника свободных "окон".

– Мы должны играть товарищеские матчи с сильными командами, – сказал Мутко в эфире программы "Спортивный вопрос". – Контрольные встречи – это не квалификация. Что бы мы ни делали, настрой в официальном матче и в товарищеском – совершенно разные. Мы всегда себя критикуем, но уважение у сборной России есть. Многие команды хотят с нами сыграть. В процессе переговоров всегда стандартные условия. Принимающая сторона должна оплатить сопернику перелет и проживание в стране.

Вести диалог с европейскими командами сложно, у них практически нет свободных окон из-за проведения отборочных матчей чемпионата мира-2018. Команды борются за право выступить на мировом форуме, у них все расписано. Те, кто уверен в своем попадании на чемпионат мира-2018, не против контрольных встреч со сборной России.