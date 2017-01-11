Виталий Мутко: "Швейцарцы ведут расследование по заявке России на ЧМ, а выявили коррупцию у Германии на ЧМ-2006"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что швейцарское правосудие 3 года ведет расследование заявки России на право провести чемпионат мира-2018, но на данный момент была выявлена коррупция со стороны Германии перед ЧМ-2006. Напомним, ранее ФИФА проводила свое расследование в отношении российской заявки, но никаких нарушений не выявила.

- Швейцарское правосудие возбудило дело по коррупции при заявке чемпионата мира в России и Катаре. Они уже три года это расследование ведут, потратили колоссальные ресурсы, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Что они установили? Что была коррупция при подготовке и продвижении заявки чемпионата мира в Германии в 2006 году. Я задал один вопрос. Швейцарские власти возбудили дело по отмыванию денег при подготовке к чемпионатам мира в 2018 и 2022 годах, причем здесь Германия? Ответа нет.