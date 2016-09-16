Виталий Мутко: "Сдача стадиона "Фишт" после реконструкции планируется в начале декабря"

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что стадион "Фишт" в Сочи будет сдан к чемпионату мира 2018 года по футболу после реконструкции в декабре 2016 года. Первые футбольные матчи на обновленной арене планируется провести в марте 2017 года.

– В Сочи мы планируем в начале декабря сдачу стадиона, а пусконаладка будет в январе – феврале, – приводит ТАСС слова Мутко. – И где-то с марта мы хотим играть в Сочи.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. На стадионе "Фишт" состоятся 4 матча группового этапа, а также матч 1/8 финала и четвертьфинал.