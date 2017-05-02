Виталий Мутко: "Россия сделала все, чтобы подготовка к ЧМ-2018 была прозрачной"

Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что руководители международного турнира старались сделать открытой подготовку к турниру. Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

- Мы стараемся быть абсолютно открытыми, у нас открыта вся информация о стадионах, подрядчиках, открыты все цены, - цитирует ТАСС Мутко. - Мы сделали все, чтобы эти процедуры были прозрачны. Например, чтобы инвестировать в строительство стадиона, мы должны выставить проект на общественное обсуждение на сайте госзакупок.

На самом деле этот стадион высокотехнологичный, его стоимость примерно в рамках стоимости стадиона "Уэмбли", у него выдвигается поле, раздвигается крыша. Конечно, было много проверок, появлялись проблемы, но все совершенно открыто. Просто раньше стройка велась местными властями, но после получения Россией чемпионата мира мы взяли его под жесткий контроль и завершили стройку за два года.