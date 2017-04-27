Виталий Мутко: "Расследование Франции? Американская и швейцарская прокуратуры уже ведут свои"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко спокойно относится к информации о том, что французская прокуратура начала расследование в отношении чемпионата мира в России. Ранее появилась информация, что началось предварительное расследование коррупции в ФИФА. Оно, в том числе, касается процесса выборов стран - хозяек чемпионата мира 2018 года.

– Это не первое такое расследование, они занимаются этим уже 10 лет, – цитирует ТАСС Мутко. – Чем ближе к чемпионату мира, тем больше будет различных выпадов. Любой повод дискредитировать чемпионат мира в России будет использоваться, мы должны к этому привыкнуть и спокойно к этому относиться.

Две прокуратуры – американская и швейцарская – уже ведут расследования, на это тратятся бюджетные деньги. Если у правительства Франции есть деньги в бюджете, чтобы расследовать это дело, то пусть это делают.

Я лично это не читал, это нас не должно волновать. Мы никого не подкупали, представляли свою заявку от души.