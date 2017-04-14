Виталий Мутко: "Работы по подготовке к ЧМ-2018 должны быть завершены в 2017 году"

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко подчеркнул: основные строительные работы по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года в России обязательно должны быть завершены до конца 2017 года. Сегодня оргкомитет "Россия-2018" во главе с Мутко посетил Саранск с инспекционным визитом.

- Мы знаем все сложности и проблемы, которые есть у нас в экономике, - цитирует ТАСС Мутко. - Проделана большая работа, очень много сделано в плане подготовки к чемпионату мира, но еще много впереди. Мировое первенство - сложный проект. Мы должны сделать все, чтобы основные работы были завершены в этом году.

Есть еще и проблемные объекты, надо на это обратить внимание. Уверен, что с материальной частью мы справимся, надо заниматься операционной деятельностью. Любая остановка, сбой финансирования - и мы упираемся в проблемы. Надо, чтобы все графики выполнения работ выполнялись.