Виталий Мутко: "Работаем над вибрацией газона на стадионе в Санкт-Петербурге"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что новый стадион на Крестовском острове будет сдан для ФИФА в феврале этого года. Сейчас идут работы по устранению вибрации газона. Стадион в Санкт-Петербурге примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место. Также на нем пройдут три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017.

- Что касается арены в Петербурге, свидетельство о вводе в эксплуатацию стадион получил, - приводит ТАСС слова Мутко. - Над вопросами по газону, который немного вибрирует, мы работаем и в конце февраля полностью сдадим арену ФИФА. Никаких проблем не будет.