00:57 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Прозвище Забивака подойдет многим в сборной России"

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Председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко подчеркнул после объявления талисмана предстоящего чемпионата мира, что прозвище Забивака подойдет многим игрокам сборной России, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он также отметил: через пару матчей мы увидим прообраз национальной команды, которая выступит на домашнем турнире.

– Роналдо все у нас понравилось, не только талисман, – подчеркнул Мутко.

– Кому из наших игроков подойдет прозвище Забивака? Дзюбе, Смолову?

– Мы подтруниваем, но у нас команда вся неплохая. Еще пару матчей, и увидим прообраз сборной, которая выступит в 2018-м. Позитивные ребята. И Артем с Федором, и Игорь Акинфеев, молодежь появилась. Этот волк серьезный, он многим подойдет и будет олицетворять нашу страну. Удачи ему!

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Волк Забивака - идеальный талисман чемпионата мира-2018?
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ковтун

Чубака

01:17

DR_DRIVE

Главное чтобы как Ерёменко не назабивались к ЧМ, а то Кока в соответствии с фамилией отметится :)

01:14

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