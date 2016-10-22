Виталий Мутко: "Прозвище Забивака подойдет многим в сборной России"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко подчеркнул после объявления талисмана предстоящего чемпионата мира, что прозвище Забивака подойдет многим игрокам сборной России, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он также отметил: через пару матчей мы увидим прообраз национальной команды, которая выступит на домашнем турнире.

– Роналдо все у нас понравилось, не только талисман, – подчеркнул Мутко.

– Кому из наших игроков подойдет прозвище Забивака? Дзюбе, Смолову?

– Мы подтруниваем, но у нас команда вся неплохая. Еще пару матчей, и увидим прообраз сборной, которая выступит в 2018-м. Позитивные ребята. И Артем с Федором, и Игорь Акинфеев, молодежь появилась. Этот волк серьезный, он многим подойдет и будет олицетворять нашу страну. Удачи ему!