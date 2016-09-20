Виталий Мутко: "Продвижение имиджа чемпионата требует серьезных затрат"

Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что отведенный на чемпионат мира 2018 года бюджет пока не изменился. По словам руководителя, продвижение турнира требует больших затрат.

– Пока никакого увеличения нет. Существует только перераспределение. В настоящее время бюджет чемпионата мира–2018 остается неизменным, - отметил Мутко. - Есть некоторые вещи, которые не считались конкретно и были обозначены в бюджете абстрактно: это вопросы информационных технологий, безопасности. Мы стараемся укладываться в отведенные ранее суммы. Мне бы хотелось, конечно, так как есть много требований с точки зрения безопасности. Сейчас ФИФА проходит процессы по сокращению бюджета. Мы практически не продвигаем имидж чемпионата – это тоже требует больших затрат. (Любовь КОНЯЕВА)