16:19 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Продвижение имиджа чемпионата требует серьезных затрат"

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Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что отведенный на чемпионат мира 2018 года бюджет пока не изменился. По словам руководителя, продвижение турнира требует больших затрат.

– Пока никакого увеличения нет. Существует только перераспределение. В настоящее время бюджет чемпионата мира–2018 остается неизменным, - отметил Мутко. - Есть некоторые вещи, которые не считались конкретно и были обозначены в бюджете абстрактно: это вопросы информационных технологий, безопасности. Мы стараемся укладываться в отведенные ранее суммы. Мне бы хотелось, конечно, так как есть много требований с точки зрения безопасности. Сейчас ФИФА проходит процессы по сокращению бюджета. Мы практически не продвигаем имидж чемпионата – это тоже требует больших затрат. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Сужу Кубок как могу

Да кто же в этом сомневается...А в предверии чм на посту руководителя футбола требуется именно Мутко.

17:26

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