Виталий Мутко: "Процесс сдачи стадиона в Петербурге идет по плану, ситуация нормальная"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что процесс сдачи стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге идет по плану, никаких вопросов по этому поводу не возникает. Ранее сообщалось, что арена в Северной столице должна быть сдана в эксплуатацию на этой неделе. Ее вместимость составит 68 тысяч зрителей.

- Пока все по плану, никаких вопросов нет, - приводит ТАСС слова Мутко. - Идет работа по сдаче объекта, работают службы Ростехнадзора. Это непростой процесс - документации тысяча томов, ситуация рабочая, нормальная. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - это достаточно непростая тема. Думаю, что завтра у меня будет четкий доклад на эту тему.

Сейчас идет сдача объекта, потом будет процесс его адаптации к чемпионату, Кубку конфедераций, оснащение, временная инфраструктура, периметр безопасности. До апреля, до первого матча, еще много тестовой работы предстоит. Но уже не со строительной точки зрения, а адаптационной работы.