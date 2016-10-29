09:54 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Представители ФИФА в понедельник проинспектируют арену в Санкт-Петербурге"

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Вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что представители ФИФА в понедельник проинспектируют строительство арены в Санкт-Петербурге, которая примет матчи чемпионата мира-2018. По словам президента РФС, уже в следующем году на стадионе планируется проведение мероприятий.

– Стадион приобрел наконец тот вид, который должен иметь футбольный стадион, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Где-то там готовность уже под 90 процентов, а где-то уже 100. Но есть определенные виды, по которым еще предстоит определенная работа. В целом, надеюсь, что город справится с этой задачей. В понедельник там будет группа специалистов наших и ФИФА.

Стадион под мониторингом, как и арена в Сочи. Стадион "Спартак" и "Казань-Арена" нас не беспокоят, там только заканчивается проектирование временной инфраструктуры и периметров безопасности. Арены в Санкт-Петербурге и Сочи нам нужно завершить в декабре. В следующем году мы уже планируем там мероприятия.

Ранее сообщалось, что получение разрешения на ввод стадиона в эксплуатацию запланировано на 30 декабря 2016 года.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161029/1111479629.html

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