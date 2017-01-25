Виталий Мутко: "Практически все стадионы ЧМ-2018 строятся с опережением графика"

Вице-премьер правительства РФ, президент РФС и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко подчеркнул в интервью "Известиям", что никаких вопросов по темпам строительства стадионов к Кубка конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018 у него нет. По его словам, все решается в рабочем порядке.

– После назначения на пост вице-премьера вы заявили, что теперь больше сосредоточитесь на вопросах подготовки к чемпионату мира по футболу-2018 и Кубку конфедераций-2017. Как сейчас продвигается этот процесс? Есть города, которые отстают по срокам строительства стадионов?

– Безусловно, у меня стало больше времени для решения оперативных задач, касающихся приближающихся футбольных форумов. По Кубку конфедераций никаких тревог у меня нет. Три из четырех стадионов уже введены эксплуатацию, Сочи получит необходимое свидетельство в конце января – начале февраля 2017 года. Причина небольшой задержки заключается в том, что, помимо стационарных трибун, мы вводим временные трибуны на 5 тыс. мест, чтобы довести вместимость арены до необходимых 45 тысяч зрителей. Идет полная адаптация арены к футбольному стадиону. Временные трибуны на период проведения Кубка конфедераций также будут введены в Казани. Что касается остальных стадионов, которые примут ЧМ-2018, по ним у меня практически нет вопросов. Все решается в рабочем порядке.

– Совсем недавно тревогу вызывало строительство стадиона в Самаре...

– Шесть месяцев назад мы задумывались о смене подрядчика, но это уже в прошлом. Мы сохранили подрядчика, но забрали проект под свой контроль. Проблема заключается в том, что заказчиком стадиона является Самарская область. Во многом поэтому на строительство арены были заложены неадекватные объемы ресурсов. Приведу пример: на строительство крыши в среднем уходит 20–25 т металла, а в смете значилось около 60 т. По другим пунктам сметы у нас тоже были вопросы. Сейчас задача – найти компромис в объеме, качестве и цене. Пока есть небольшое отставание по срокам строительства, но я надеюсь, что через полтора месяца самарский стадион вернется в график. Но это единичный случай, практически все остальные стадионы ЧМ-2018 идут с опережением графика.