Виталий Мутко: "Попытка втягивать государство в покупку прав на показ чемпионата мира-2018 неверна"

Вице-премьер Виталий Мутко выразил уверенность в том, что государство не должно принимать участие в покупке телевизионных прав на трансляцию матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018.

Ранее сообщалось, что телеканалы не согласились приобретать телеправа по цене, которую затребовала ФИФА. По некоторым данным, заявленная стоимость превышает сто миллионов долларов.

– Мы заинтересованы в трансляции на территории России, но продавец прав – Международная федерация футбола, покупатель – рынок, – приводит ТАСС слова Мутко. – Это – рыночная ситуация, это каналы, компании. Мы в этой ситуации не принимаем участие, и попытка втягивать в это государство, чтобы оно заплатило, неверна.

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