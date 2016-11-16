Виталий Мутко: "Получение РФС компенсаций от УЕФА за проведение товарищеских игр урегулировано"

Вице-премьер по спорту и туризму и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что вопрос получения РФС компенсаций от УЕФА за проведение товарищеских матчей урегулирован. Сборная России должна была играть в одной из отборочных групп чемпионата мира 2018 года, но вне зачета как хозяин будущего турнира. В июне в группы с пятью командами добавили сборные новых членов организации – Косово и Гибралтара. Вследствие этого РФС теперь приходится самому искать соперников и организовывать товарищеские матчи.

"Все урегулировано", – цитирует "Р-Спорт" Мутко.