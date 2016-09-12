Виталий Мутко: "Подготовка к ЧМ-2018 идет на хорошем уровне"

Глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко​ сообщил, что операционный визит Международной федерации футбола (ФИФА) на стадионы, строящиеся к чемпионату мира-2018, завершился. Завтра будет доклад по итогам этого визита, но уже сейчас глава РФС подвел итоги, что все хорошо.

- Визит ФИФА закончился, сегодня все разъезжаются, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Сейчас у меня закончилась встреча с директором департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колином Смитом, послушал общую информацию: каких-то больших вопросов нет, все хорошо. Да, есть вопросы по ряду регионов, но в целом все достойно. Да, можно подвести итог, что все хорошо. Завтра мы еще послушаем доклад по итогам этого визита. Но могу сказать, что все нормально и все идет на хорошем уровне.