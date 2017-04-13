Виталий Мутко: "По подготовке Казани к ЧМ-2018 у ФИФА никогда не было вопросов"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что проблем в подготовке Казани к чемпионату мира-2018 и Кубку конфедераций-2017 не наблюдается. Столица Татарстана примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций, а также четыре игры группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.

- Казань не подведет, ее подготовка никогда не вызывала тревог у наших коллег из ФИФА, никогда не было вопросов. Все в достаточно высокой степени готовности, - цитирует ТАСС Мутко. - Остается внести еще некоторые штрихи, сделать определенный ремонт для создания комфортной среды, установить систему для идентификации болельщиков.

Надеюсь, 24 и 25 апреля мы еще раз обсудим вопросы, касающиеся продажи билетов. Открытие билетных центров должно подстегнуть покупателей.