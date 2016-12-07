18:08 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Планируется выдать в районе 3 миллионов паспортов болельщика"

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Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко отметил, что Россия выдаст к чемпионату мира-2018 около трех миллионов паспортов болельщика (FAN-ID). По словам президента РФС, решение о введении таких паспортов во многом основывается на опыте Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

– В целом, планируется выдать в районе 3 миллионов паспортов болельщика, – приводит ТАСС слова Мутко. – Паспорт болельщика – это тот инструмент, который позволит иностранным гражданам пересекать границу России, не оформляя визы. Он позволяет также получать другие дополнительные услуги, такие как бесплатный проезд внутри городов, между городами-участниками по железной дороге. Люди, попавшие в различные черные списки, паспорт болельщика получать не будут.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3850649

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