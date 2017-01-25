16:24 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Первый матч на стадионе в Нижнем Новгороде должен пройти в апреле 2018 года"

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Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что на стадионе в Нижнем Новгороде состоятся три тестовых мероприятия перед чемпионатом мира-2018. Строительство арены идет без задержек. Первый матч на этом стадионе должен состояться в апреле 2018 года. Нижний Новгород примет шесть игр турнира: четыре встречи группового этапа, игра 1/8 финала и четвертьфинала.

- Первый матч на арене в Нижнем Новгороде должен пройти в апреле 2018 года, - приводит ТАСС слова Мутко. - Дали поручение провести как минимум три тестовых мероприятия.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3971467

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