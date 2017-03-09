Виталий Мутко: "Отставание строительства стадиона в Самаре связано с экспертизой арены"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что строящийся в Самаре стадион к чемпионату мира-2018 вернется в график работ к лету. Руководитель отметил, что отставание связано с экспертизой арены. Строительство началось в 2014 году, арена будет рассчитана на 45 тысяч зрителей.

– Там были субъективные факторы, необходимо было определиться с проектом, – цитирует ТАСС Мутко. – Сейчас проект проходит экспертизу, отставание связано с этим. Нужно определиться со стоимостью, потому что ряд работ не был учтен, есть вопросы чисто технологические.

Эти работы пойдут ускоренными темпами. Месяца два-три нам понадобится, чтобы войти в график, никаких тревог здесь быть не должно. Мы должны в мае-июне на всех стадионах уйти с поля, чтобы начать засеивать газоны.