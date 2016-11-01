Виталий Мутко: "О переносах срока строительства стадионов в Волгограде и Нижнем Новгороде речи нет"

Вице-премьер РФ, президент РФС и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сообщил, что переноса сроков строительства стадионов чемпионата мира-2018 в Волгограде и Нижнем Новгороде не будет. Ранее сообщалось, что арены будут сданы в эксплуатацию только в 2018 году, а не в декабре 2017 года, как заявлялось изначально.

- Ни о каких переносах сроков речи не идет, - цитирует ТАСС Мутко. - Речь идет о технологии финансирования: стадионы будут сданы в декабре 2017 года, но окончательный расчет пройдет в январе 2018 года, а полный расчет вообще произойдет в 2019 году, потому что деньги заложены на 2018 год. Это просто технология финансирования.

Стадион в Волгограде примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018. В Нижнем Новгороде также состоятся четыре игры группового турнира, а также встреча 1/8 финала и четвертьфинал.