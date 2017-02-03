Виталий Мутко: "Никакой искусственной натурализации в России не будет"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко гарантировал, что искусственная натурализация в преддверии домашнего чемпионата мира-2018 проводиться не будет. В 2015 году паспорт гражданина России получил вратарь "Локомотива" Гильерме, а в 2016-м - тогдашний защитник "Шальке" Роман Нойштедтер. Оба приняли участие в Euro-2016. С этого года за Россию может играть и защитник ЦСКА Мариу Фернандес, натурализованный в июле прошлого года.
- Считаю, что у нас неплохая команда, костяк есть, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Есть игроки достаточно высокого уровня, у нас есть Акинфеев, Березуцкие, Смолов, Дзюба, есть молодые перспективные ребята. Вокруг этой команды можно строить. Никакой искусственной натурализации не будет в Российской Федерации, но мы открытая демократическая страна.
Специально бегать по миру, приобретать игроков, вот, мол, у нас нет такого защитника… Этого делать не будем. Да, Фернандес получил российское гражданство, здорово играет в ЦСКА. Если сегодня он по каким-то критериям подойдет сборной, зачем от этого отказываться? Но специальной погони ради результата не будет. Надо ориентироваться на собственные кадры.
Алый Дракон
Darkman79 Строить команду вокруг Березуцких?)Ясно-понятно,32 место на ЧМ обеспечено) 20:40...Он имел ввиду - хоровод вокруг них водить )...
20:59 3 февраля
Darkman79
Строить команду вокруг Березуцких?)Ясно-понятно,32 место на ЧМ обеспечено)
20:40 3 февраля
shpasic
он хотел сказать, что натурализцаии для сборной не будет, а для клубов - всегда пожалуйста, Гилерме, Фернандес, Ари.
17:24 3 февраля
механик39
Фернандес это типичны искусственный натурал .
17:02 3 февраля
Cheremis57
После провала сборной России на КК, главный футболёр запоёт другую песню и в сборной будет 11 бразильцев с российскими паспортами!
16:59 3 февраля
sprut73
Дайте мне Зидана и 10 бревен, я сделаю Россию чемпионом
16:56 3 февраля
Ботаникум
И Иришка Шейко не поможет "росфутболллллю" "семенЯми" великого КриРо??????????
16:49 3 февраля