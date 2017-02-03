Виталий Мутко: "Никакой искусственной натурализации в России не будет"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко гарантировал, что искусственная натурализация в преддверии домашнего чемпионата мира-2018 проводиться не будет. В 2015 году паспорт гражданина России получил вратарь "Локомотива" Гильерме, а в 2016-м - тогдашний защитник "Шальке" Роман Нойштедтер. Оба приняли участие в Euro-2016. С этого года за Россию может играть и защитник ЦСКА Мариу Фернандес, натурализованный в июле прошлого года.

- Считаю, что у нас неплохая команда, костяк есть, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Есть игроки достаточно высокого уровня, у нас есть Акинфеев, Березуцкие, Смолов, Дзюба, есть молодые перспективные ребята. Вокруг этой команды можно строить. Никакой искусственной натурализации не будет в Российской Федерации, но мы открытая демократическая страна.

Специально бегать по миру, приобретать игроков, вот, мол, у нас нет такого защитника… Этого делать не будем. Да, Фернандес получил российское гражданство, здорово играет в ЦСКА. Если сегодня он по каким-то критериям подойдет сборной, зачем от этого отказываться? Но специальной погони ради результата не будет. Надо ориентироваться на собственные кадры.