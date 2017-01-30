Виталий Мутко: "Немного площадок были готовы провести жеребьевку чемпионата мира-2018"

Вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко подчеркнул, что не так много площадок в России были готовы провести жеребьевку чемпионата мира 2018 года. По его словам, для этого нужны огромные возможности, в том числе и для телевизионной версии жеребьевки. Ранее сообщалось, что мероприятие пройдет в Кремле.

- Ничего сложного не было (в обсуждении Кремля как площадки жеребьевки. - Прим. "СЭ"). Мы предлагаем места, а ФИФА выбирает, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Жеребьевка внешне выглядит празднично, торжественно. Но за жеребьевкой огромная работа. Прежде всего телевизионная версия.

Нужны огромные возможности, коммуникации. Не так много таких площадок, которые можно подготовить для жеребьевки. Большой Кремлевский дворец этим требованиям отвечает, там проходят крупные культурные события, концерты. Все есть, и это устроило ФИФА.