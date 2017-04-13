18:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Надеюсь, отставание при строительстве стадиона в Самаре будет ликвидировано в августе"

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Вице-премьер РФ и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко подчеркнул, что отставание при строительстве стадиона в Самаре, который примет матчи чемпионата мира-2018, будет ликвидировано в августе 2017 года. Вместимость арены в Самаре составит 45 тысяч зрителей. Примерная стоимость строительства составит 18,2 миллиарда рублей.

– В августе, я надеюсь, мы войдем в график строительства стадиона и все отставания будут ликвидированы, – цитирует ТАСС Мутко. – Самое сложное заключалось в том, что нам пришлось несколько актуализировать этот проект, он по объемам получается вторым после "Лужников". Мы взяли более жесткое управление строительством стадиона. Надеюсь, что в августе главные работы по подъему кровли будут завершены.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4181406

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