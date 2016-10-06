Виталий Мутко: "На стадионе "Спартака" нужно создать инфраструктуру на время проведения ЧМ-2018"

Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что на стадионе "Открытие-Арена" на время проведения в России чемпионата мира-2018 необходимо создать инфраструктуру, которую после турнира придется убирать. Напомним, мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

- Мы живем в такое время, ресурсов у нас не очень много, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Вчера, например, решали вопрос со стадионом "Спартака", там нужно создать временную инфраструктуру, которую после чемпионата мира придется убирать. Нам нужно искать компромиссы, что касается инфраструктуры, которая не имеет наследия. Бюджет года сегодня комиссия приняла, вопросы вроде бы решили, в том числе по стадионам. Сейчас занимаемся бюджетными проектировками на следующий год.