Виталий Мутко: "Матчей чемпионата мира-2018 в Краснодаре не будет из-за концепции турнира"

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко отметил, что новый стадион "Краснодара" не сможет принимать матчи чемпионата мира-2018 из-за того, что они будут проходить в Сочи. Сегодня новая арена в Краснодаре будет открыта товарищеской встречей сборных России и Коста-Рики.

- У ЦСКА тоже шикарный стадион, и он тоже не примет чемпионат мира, - приводит ТАСС слова Мутко. - Просто такая концепция, что в одном регионе должен быть один стадион. Решили, что будет в Сочи. Я сам всей душой за Краснодар, всей душой его поддерживаю и считаю, что это футбольный край. Во-вторых, стадион 34 тысячи вмещает, а для чемпионата мира его нужно было строить на 45 тысяч. Это уже другая планировка, это совсем непросто. Но прекрасно, что здесь появилась такая арена. Сборная будет здесь играть чаще.

Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.