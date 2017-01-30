11:18 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Любой город чемпионата мира-2018 может претендовать на проведение финалов еврокубков"

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Вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко уверен, что любой российский город, который примет матчи чемпионата мира, сможет претендовать на проведение финалов еврокубков.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

- Любой город чемпионата мира-2018 может претендовать (на проведение финалов еврокубков. - Прим. "СЭ"). Вот Санкт-Петербург в 2020 году уже примет матчи чемпионата Европы, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Поэтому любой город чемпионата мира будет способен принимать турниры по футболу любого уровня, так как будут уже стадионы вместимостью 45 тысяч человек. У всех городов чемпионата мира будет уже вся необходимая инфраструктура и опыт проведения таких соревнований.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170130/1115617597.html

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