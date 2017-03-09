Виталий Мутко: "Ложки победы" – нормальный вариант, но, может быть, будут еще какие-нибудь идеи"

Вице-премьер Виталий Мутко уверен в том, что "ложки победы" – нормальный вариант для музыкального инструмента болельщика чемпионата мира 2018 года. При этом он не исключил, что будут выдвигаться и другие идеи.

Ранее сообщалось, что музыкальные ложки, которые закреплены держателем в форме латинской буквы "V", могут стать музыкальным инструментом болельщика на мировом первенстве.

– Ложки – это нормальный вариант, – приводит ТАСС слова Мутко. – Но, может, будут еще какие-нибудь идеи. Если болельщики что-то придумают, то мы их поддержим. Однако представьте, какой грохот будет, если 40 тысяч болельщиков придут на стадион с ложками. Могут их и запретить, как это было с каширолами в Бразилии. Помните, как в ЮАР весь стадион дудел в вувузелы? Весь мир же с ума сходил.

"Ложки победы" могут стать национальным музыкальным инструментом болельщика на чемпионате мира-2018