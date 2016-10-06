Виталий Мутко: "К Петербургу есть замечания в плане подготовки к ЧМ"

Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что есть замечания по подготовке ряда городов России к чемпионату мира 2018 года. По его словам, в частности, у Санкт-Петербурга, где власти решили поменять концепцию, не советуясь с ФИФА и оргкомитетом.

- Проект находится под общим контролем. Естественно, любое отставание взаимосвязано с другими объектами. Хотелось бы напомнить, что прошел визит ФИФА по многим регионам, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Они говорили свои замечания вам в глаза. Я бы просил очень оперативно реагировать на это. В целом впечатление хорошее, многие регионы продвинулись. По ряду городов есть замечания. В частности, по Санкт-Петербургу. Губернатор решил поменять концепцию, и не посоветовался ни с нами, ни с ФИФА. Поменять фан-зону, например, как в Санкт-Петербурге. Начальник ГУВД "проснулся" и сказал, что он категорически против. Но концепция утверждена, и мы не собираемся ее менять.