Виталий Мутко: "Изменений концепции безопасности перед ЧМ-2018 пока нет"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что организаторы чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017 после теракта в Санкт-Петербурге пока не планируют вносить изменения в концепцию безопасности. Напомним, что 3 апреля в вагоне метро Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, а более 50 получили ранения.

- Будут ли изменены требования к безопасности после теракта в Петербурге?

- У России есть концепция безопасности, которая согласована с ФИФА и последовательно реализуется, - сказал Мутко. - Она учитывает все факты, вызовы и угрозы. Никаких изменений и дополнений пока нет. Она основана на нашем опыте проведения крупных соревнований, в том числе и Олимпиады и богатом опыте ФИФА. (Сергей ЯРЕМЕНКО)