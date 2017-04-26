Виталий Мутко: "Хотим, чтобы видеоповторы использовались и на матчах чемпионата России"

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко положительно оценил использование системы видеоповторов на чемпионате мира-2018, который пройдет в России. Ранее эту информацию подтвердил президент ФИФА Джанни Инфантино.

– Мы подробно обсуждали тему видеоповторов с ФИФА, и я обратился к ним с официальной просьбой, – цитирует ТАСС Мутко. – Мы хотели бы, чтобы эти эксперименты с видеоповторами – как минимум на этих же стадионах, – использовались бы и на матчах чемпионата России. Футбол становится более динамичным, быстрым. Зрители смотрят его в комфортных условиях, особенно по телевизору, где повторы показывают десятки раз.

Система видеоповторов будет использована на чемпионате мира-2018