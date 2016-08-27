Виталий Мутко: "Хотим, чтобы Черчесов работал со сборной минимум два года, у него развязаны руки"

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что у главного тренера сборной России Станислава Черчесова большой кредит доверия. Он отметил, что специалист уже ведет поиск молодых талантливых игроков.

– У нас у всех ожидания от сборной очень хорошие. Я позитивно отношусь к российскому футболу, к уровню игроков. Олимпиада даже показала, что тренер – ключевой фактор в успехе команды. Черчесов сам из футбола, был капитаном, сам знает дух сборной. Как тренер он максималист, жесткий, неплохой мотиватор. Надеюсь, это даст нам преимущество, – заявил в эфире "Матч ТВ" Мутко. – Конечно, завтра мы не изменим уже состав сборной. Но мы запускаем с 1 сентября большую программу по поиску талантов. Она будет работать 5-7 лет. Уверен, что мы изменим футбол. Я очень рассчитываю на Черчесова, надеюсь на поддержку болельщиков. Всем нам это нужно.

Черчесов будет до конца чемпионата мира 2018 года. Мы хотим, чтобы он был с нами минимум два года, чтобы у него были развязаны руки. Он сделал новую концепцию приглашения игроков. Каждый раз будет вызывать минимум двух молодых интересных игроков. То есть состав будет расширенный такой. Черчесов изучит весь потенциал, который есть в российском футболе.