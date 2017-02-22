Виталий Мутко: "Хочу, чтобы в Санкт-Петербурге с Россией сыграла топовая сборная"

Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко во время первого концерта на стадионе ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге отметил, что арена перед чемпионатом мира может принять матч с участием сборной России, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Стадион был сдан в эксплуатацию в декабре 2016 года. Он примет три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций, а также четыре игры группового турнира, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место ЧМ-2018.

– Я бы очень хотел, чтобы сборная России сыграла в Петербурге, причем один из важных матчей с топовой сборной, – сказал Мутко. – Конечно же, хотелось бы сделать это до чемпионата мира, потому что Питер заслуживает такую игру. Город может вдохновить команду на чемпионат мира. А после турнира мы подумаем о других спортивных событиях, но без футбола стадион точно не останется, ведь он принимает Euro-2020. А это четыре матча.