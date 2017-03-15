Виталий Мутко: "Готовность стадиона в Калининграде - примерно 60 процентов"

Председатель оргкомитета "Россия-2018", вице-премьер РФ Виталий Мутко остался доволен ходом строительства стадиона в Калининграде, который примет матчи чемпионата мира-2018.

– Строительство стадиона находится в тех сроках, которые мы планировали, по каким-то видам работ оно даже опережает график, – приводит welcome2018.com слова Мутко. – У нас нет никаких сомнений относительно строительной части. Готовность арены составляет примерно 60 процентов. Нам было крайне важно вовремя подготовить кровлю стадиона, чтобы в ближайшее время можно было выйти на подготовку футбольного газона. Все инженерные системы сюда заведены, практически все вопросы о строительстве сомнений не вызывают, все будет сдано вовремя.

По аэропорту могу сказать – огромный прорыв, видно, что и собственник новый, и заказчик активно приступил к своей работе. Сдерживающим фактором был подрядчик, но теперь все вопросы сняты, на взлетно-посадочной полосе полным ходом идут работы. Что касается аэровокзального комплекса, я абсолютно уверен, что аэропорт будет введен в строй в поставленный нами срок – март 2018 года.