Виталий Мутко: "Газон на "Казань Арене" сдадут в эксплуатацию до 11 октября"

Газон на стадионе "Казань Арена", уложенный в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, сдадут в эксплуатацию до 11 октября 2016 года. Об этом сообщил министр спорта России Виталий Мутко. По его словам, испытывать поле будут игроки "Рубина". Ближайшие матчи на "Казань Арене" планируется провести в ноябре.

- Что касается готовности Казани к чемпионату и Кубку конфедераций, стадион мы сегодня посетили, работы завершены, газон 10 - 11 октября будет передан в эксплуатацию стадиону, подрядчик его отдаст, - цитирует ТАСС Мутко. - На этой или в начале следующей недели приедут эксперты ФИФА, будет инспекционный визит по качеству газона, я думаю, там никаких проблем не будет.

Что касается тестовых игр, то еще предстоит до конца года провести две игры клуба "Рубин", они сыграют 15-го числа первую игру. Что касается сборной России, мы хотели бы сыграть 14 ноября, но климатические условия... Думаем, может быть, октябрьскую игру посмотрим очень внимательно, чтобы сделать в тестовом режиме игру сборной.







