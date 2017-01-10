17:35 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "ФИФА высоко оценила подготовку России к ЧМ-2018 и Кубку конфедераций-2017"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что ФИФА осталась довольна ходом подготовки России к чемпионату мира-2018 и Кубку конфедераций-2017. Сегодня в Цюрихе состоялось заседание совета ФИФА, главным решением которого стало расширение числа участников финальной стадии чемпионата мира до 48 с 2026 года. Также были утверждены ключевые даты, связанные с подготовкой к ЧМ-2018. 

- Одним из вопросов была сегодня подготовка к чемпионату мира, к Кубку конфедераций в России, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Я с большим докладом выступал, с презентацией. В целом очень хорошую оценку ходу подготовки получили от исполкома.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170110/1114755627.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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besnebes1

А про распил-арену точно рассказывал?

18:30

serenky25

Хотел бы я с ним работать старшим партнером.

18:12

Flamenco

понятно, что высоко... сколько в рублях?

18:00

Thomas_Boy

Виталию Леонтичу только отличные оценки!

17:52

Tree

погладьте этого придурка между ушей ...

17:47

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