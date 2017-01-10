Виталий Мутко: "ФИФА высоко оценила подготовку России к ЧМ-2018 и Кубку конфедераций-2017"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что ФИФА осталась довольна ходом подготовки России к чемпионату мира-2018 и Кубку конфедераций-2017. Сегодня в Цюрихе состоялось заседание совета ФИФА, главным решением которого стало расширение числа участников финальной стадии чемпионата мира до 48 с 2026 года. Также были утверждены ключевые даты, связанные с подготовкой к ЧМ-2018.

- Одним из вопросов была сегодня подготовка к чемпионату мира, к Кубку конфедераций в России, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Я с большим докладом выступал, с презентацией. В целом очень хорошую оценку ходу подготовки получили от исполкома.