Виталий Мутко: "ФИФА высоко оценила подготовку России к ЧМ-2018 и Кубку конфедераций-2017"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что ФИФА осталась довольна ходом подготовки России к чемпионату мира-2018 и Кубку конфедераций-2017. Сегодня в Цюрихе состоялось заседание совета ФИФА, главным решением которого стало расширение числа участников финальной стадии чемпионата мира до 48 с 2026 года. Также были утверждены ключевые даты, связанные с подготовкой к ЧМ-2018.
- Одним из вопросов была сегодня подготовка к чемпионату мира, к Кубку конфедераций в России, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Я с большим докладом выступал, с презентацией. В целом очень хорошую оценку ходу подготовки получили от исполкома.
besnebes1
А про распил-арену точно рассказывал?
18:30
serenky25
Хотел бы я с ним работать старшим партнером.
18:12
Flamenco
понятно, что высоко... сколько в рублях?
18:00
Thomas_Boy
Виталию Леонтичу только отличные оценки!
17:52
Tree
погладьте этого придурка между ушей ...
17:47