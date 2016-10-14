Виталий Мутко: "ФИФА утвердил особые условия проведения спаррингов сборной России"

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко отметил, что ФИФА одобрил поправки в регламент, которые предполагают специальные условия проведения товарищеских матчей сборной России как хозяйки чемпионата мира 2018 года.

- Никаких послаблений. Речь идет о том, что по регламенту запрещено играть, если перелет команды занимает больше пяти часов. Но мы находимся в жестких рамках. Поправки в регламенте одобрили, - цитирует ТАСС Мутко.

Напомним, изначально российская сборная была "привязана" к одной из отборочных групп чемпионата мира с нечетным количеством команд, и проблемы со спарринг-партнерами не было. Однако в начале июня в две группы с пятью командами были добавлены новые члены ФИФА - Косово и Гибралтар, что лишило сборную России уже готового календаря контрольных встреч и вынудило РФС самому заниматься поиском и организацией товарищеских игр.