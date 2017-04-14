Виталий Мутко: "ФИФА удовлетворена концепцией безопасности ЧМ-2018"

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что концепция безопасности чемпионата мира 2018 года устраивает Международную федерацию футбола (ФИФА). Турнир примут 11 городов России.

– Концепция безопасности утверждена президентом, и она учитывает те факторы, которые были в Лионе, Марселе, в Германии, – приводит ТАСС слова Мутко. – Также мы ввели Фан-ID, что тоже является определенной мерой безопасности. ФИФА удовлетворена нашей концепцией безопасности, и если будут какие-либо пожелания, то мы будем их учитывать

Напомним, что во вторник в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов у автобуса "Боруссии" прогремел взрыв, который немецкая полиция квалифицировала как теракт, пострадал испанский защитник Марк Бартра. В четверг в Лионе начало игры Лиги Европы "Лион" – "Бешикташ" было задержано на 45 минут из-за беспорядков на трибунах.

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