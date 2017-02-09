20:27 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "ФИФА не имеет нареканий относительно подготовки России к чемпионату мира"

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Вице-премьер России, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что ФИФА не имеет нареканий по подготовке страны к чемпионату мира 2018 года.

– Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура прилетела в Москву, сейчас она еще тут, – цитирует ТАСС Мутко. – Мы обсудили вопросы подготовки к чемпионату мира и Кубку конфедераций, у ФИФА к нам вопросов нет. Также Самура приехала обсудить вопросы, связанные с коммерческими правами, в том числе и телеправами. Мы готовы содействовать, но тут все зависит от ФИФА.

 

 


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4011143

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КОММЕНТАРИИ (1)
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coxo

уже давно понятно,что чемпионат в последний приемлемый момент перенесут в другую страну причем совершенно без особых проблем

21:15

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