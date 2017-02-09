Виталий Мутко: "ФИФА не имеет нареканий относительно подготовки России к чемпионату мира"

Вице-премьер России, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что ФИФА не имеет нареканий по подготовке страны к чемпионату мира 2018 года.

– Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура прилетела в Москву, сейчас она еще тут, – цитирует ТАСС Мутко. – Мы обсудили вопросы подготовки к чемпионату мира и Кубку конфедераций, у ФИФА к нам вопросов нет. Также Самура приехала обсудить вопросы, связанные с коммерческими правами, в том числе и телеправами. Мы готовы содействовать, но тут все зависит от ФИФА.







