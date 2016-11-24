Виталий Мутко: "ФИФА хочет гарантий готовности стадионов. Я им сказал: I guarantee"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что гарантировал ФИФА готовность стадионов к Кубку конфедераций-2017 уже в декабре, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Мы будем ждать перечень вопросов к России от Инфантино, – сказал Мутко. – Мы же со своей стороны хотим активного продвижения чемпионата мира-2018 со стороны ФИФА, привлечения звездных игроков, задействования матчей отборочных турниров. В 2017 году у нас будут заседания совета оргкомитета ФИФА в Сочи, Калининграде и Волгограде.

ФИФА хочет гарантий по введению в эксплуатацию в декабре стадионов к Кубку конфедераций-2017 в Сочи и Петербурге. (Поет) Петербург – Москва... Я им сказал: I guarantee.