14:46 2 февраля | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Fan ID - серьезный элемент комфорта для гостей ЧМ-2018"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что паспорт болельщика (Fan ID) создаст удобства для гостей чемпионата мира-2018 и поможет организации безопасности в ходе турнира. Накануне в России был выдан первый Fan ID. 

– Хочу поздравить всех с еще одним важным этапом подготовки к чемпионату мира, – сказал вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко. – Эта карточка будет давать возможность посетителям проходить на стадионы Кубка конфедераций. Мы рассчитываем, что матчи Кубка посетят 700 тысяч человек, а чемпионат мира – 3 миллиона. И каждый из тех, кто хочет посмотреть матчи этих турниров вживую, должен иметь паспорт болельщика. Это поможет дополнительно усилить безопасность и даст возможность бесплатного передвижения от аэропорта и в общественном транспорте. А для иностранцев – безвизовый въезд в страну. Это серьезный элемент комфорта и удобства. Каждый человек может зарегистрироваться и получить этот паспорт. 

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/661637

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

У нас должен выдаваться паспорт FAN IDIOT.

15:01 2 февраля

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