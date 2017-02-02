Виталий Мутко: "Fan ID - серьезный элемент комфорта для гостей ЧМ-2018"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что паспорт болельщика (Fan ID) создаст удобства для гостей чемпионата мира-2018 и поможет организации безопасности в ходе турнира. Накануне в России был выдан первый Fan ID.

– Хочу поздравить всех с еще одним важным этапом подготовки к чемпионату мира, – сказал вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко. – Эта карточка будет давать возможность посетителям проходить на стадионы Кубка конфедераций. Мы рассчитываем, что матчи Кубка посетят 700 тысяч человек, а чемпионат мира – 3 миллиона. И каждый из тех, кто хочет посмотреть матчи этих турниров вживую, должен иметь паспорт болельщика. Это поможет дополнительно усилить безопасность и даст возможность бесплатного передвижения от аэропорта и в общественном транспорте. А для иностранцев – безвизовый въезд в страну. Это серьезный элемент комфорта и удобства. Каждый человек может зарегистрироваться и получить этот паспорт.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.