17:01 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Если кто-то ворует средства на строительство арены, то он будет наказан"

0
0
0

Вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сообщил, что процесс строительства стадиона на Крестовском острове будет взят под более жесткий контроль. Он добавил, что виновные в нарушениях будут наказаны.

Ранее стало известно, что экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян задержан в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона на Крестовском острове более чем на 50 миллионов рублей.

– Конечно, это очень плохо для нашего уже долго строящегося стадиона, для всего процесса, – приводит ТАСС слова Мутко. – Всем вовлеченным в этот процесс надо понимать, что идет очень жесткий контроль за ходом строительства всех объектов чемпионата мира, за расходованием бюджетных средств. В том числе это касается и "Зенит-Арены". Если кто-то совершает какие-то подлоги и хищения, то, конечно, эти люди будут наказаны.

Опрос

Когда будет достроен "Стадион Санкт-Петербург"?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3789507

0
0
0
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ