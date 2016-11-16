Виталий Мутко: "Если кто-то ворует средства на строительство арены, то он будет наказан"

Вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сообщил, что процесс строительства стадиона на Крестовском острове будет взят под более жесткий контроль. Он добавил, что виновные в нарушениях будут наказаны.

Ранее стало известно, что экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян задержан в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона на Крестовском острове более чем на 50 миллионов рублей.

– Конечно, это очень плохо для нашего уже долго строящегося стадиона, для всего процесса, – приводит ТАСС слова Мутко. – Всем вовлеченным в этот процесс надо понимать, что идет очень жесткий контроль за ходом строительства всех объектов чемпионата мира, за расходованием бюджетных средств. В том числе это касается и "Зенит-Арены". Если кто-то совершает какие-то подлоги и хищения, то, конечно, эти люди будут наказаны.