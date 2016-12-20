16:10 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "ЧМ-2018 застрахован. Теперь, чтобы его забрать, нужно заплатить"

Глава ФИФА Джанни ИНФАНТИНО и Виталий МУТКО. Фото REUTERS
Глава ФИФА Джанни ИНФАНТИНО и Виталий МУТКО. Фото REUTERS
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Вице-премьер РФ Виталий Мутко после исполкома РФС заявил, что чемпионат мира 2018 года в России застрахован. Ранее генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщал, что Международная федерация футбола находится в финальной стадии переговоров со страхующей компанией, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

 
Виталий МУТКО.Туманная атака на ЧМ-2018

– Все попадаются на допинге, не только наши, – сказал Мутко. – А что делать? А можно русских наказать, тогда еще поживешь. Нельзя же так! И второй вопрос – нашим федерациям надо больше вводить правовое поле. Если ты подписывал какие-то соглашения о проведении соревнований, должна быть мера ответственности, страхование рисков. А иначе утром проснулся - а у тебя забирают чемпионат мира. Ну так заплати, что мы уже потратили, – и забирай. И нашим федерациям, конечно, надо очень серьезно к этому подходить. Вот в случае чемпионата мира по футболу-2018 – он застрахован.

– На сколько?

– А это уже наше личное дело.

Напомним, 14 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о переносе чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону из Сочи. Вчера было принято решение, что ЧМ пройдет в немецком Кенигзее. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс и породила слухи о перспективах футбольного чемпионата мира 2018 года.

Алексей Сорокин: "ФИФА еще не застраховала чемпионат мира-2018 от отмены"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (22)
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конь беспедальный

Ну вот ПОЧЕМУ Myтлo несколько последних дней не был послом в Турции ????

19:10

yspesh4

Вот оно че, Михалыч! Не застраховали! Интересно, кто на это пойдет? A\G? Не, Согаз - Могаз, туда-сюда. П.С. Почти в первый раз согласен с Уродомбл - "наше личное дело" - это должна быть тюрьма, по совокупности, собссно. Дать бы ему в рожу, очередь была бы до ... фиг с ним, до Луны.

19:09

MOCKBA

ВВП создал новый вид чиновников: "Непотопляемых дурак". "Хорошего вам настроения".

18:41

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Подумаешь --- БИНОМ НЬЮТОНА!!!!! Цену "твоей страховки" Йозеф хорошо знает, который после пендалей со ВСЕХ постов теперь от инфаркта к инсульту перебивается.... Да и ТЫ, моторист экономических наук боишься за "кордон" выехать, чтобы ЦРУ тебя не сцапало и на "полиграф--полиграфыче" по полной не расрутило на счёт купленного ЧMo--18 !!!!

18:30

RW.irk

- В России и Катаре, как и во всем мире, живут люди, которые любят футбол, - приводит Spiegel слова Инфантино. - Бойкотирование или лишение прав на проведение турнира никогда не становились решением проблем. Если они существуют, то необходимо обсуждать данный вопрос, разбираться в ситуации. Необходимо двигаться вперед. У ФИФА есть своя антидопинговая система. Проверки на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов проводились не организаторами турниров, и в 2018 году они не будут осуществляться Россией, это будет делать ФИФА.

18:17

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

– А это уже наше личное дело., прикол. ответ чиновника на вопрос налогоплательщиков). и так в этой стране во всем...

18:16

RW.irk

buga1234------Т.е. каждая федерация предоставлена сама себе=========Вот именно так и должно быть! причём здесь Федерации и министерство спорта вообще?!

18:15

Panama Channel UsaVisa

Врёт. На днях писали, что ФИФА не спешит страховать ЧМ.

17:42

Lars Berger

Вот за это "наше личное дело" он должен немедленно уйти в отставку.

17:41

King's Bounty IIII

Монте-Кристо (Мститель) . Ввиду особых условий ЧМ 2018 отберут и еще на Россию штраф наложат. За что ? Найдут. Да наши трусы и не пикнут. Рыла в пуху. А будут наглеть, то деньги в офшорах арестуют. Или президента Швейцарии разбираться пошлют. Сразу про страховки любые забудут. _____________ Ты аббата застраховал ?

17:39

shpasic

ЧМ отменят, а "личную страховку" получит президент РФС.

17:20

onlywhitespartak

У этих все в деньги упирается с начало на стадионах пилили , щас страховку еще хотят )

17:17

zukunft

Наличие права не есть гарантия его исполнения.

17:14

Max2015

стадия под названием "Торг". Ждем признания, уже совсем скоро!)

17:10

Монте-Кристо (Мститель) .

Ввиду особых условий ЧМ 2018 отберут и еще на Россию штраф наложат. За что ? Найдут. Да наши трусы и не пикнут. Рыла в пуху. А будут наглеть, то деньги в офшорах арестуют. Или президента Швейцарии разбираться пошлют. Сразу про страховки любые забудут.

17:08

баламошка

Виталик не застрахован! Заберите кто-нибудь Виталика! Ирак и Иран, забирайте Виталика даром!

17:07

King's Bounty IIII

что за бред ??

16:56

Andre_Saratov

Государство это я!

16:54

Пятачок

В стране, где все беды идут от дураков и плохих дорог, хоть страхуй, хоть не страхуй, все равно получишь ...

16:42

Валерий Милан-Монако

Что значит личное?(( Разве ЧМ твоё детище?(( Этот турнир принадлежит России,поэтому каждый гражданин обязан знать,чтоб спалось крепче

16:40

pojarniy

Так финальная стадия, это еще не страховка? Или как?

16:35

lordblack

Деньги Виталя тоже личные вкладывал в подготовку к чемпионату?

16:30

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Материалы других СМИ