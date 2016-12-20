Виталий Мутко: "ЧМ-2018 застрахован. Теперь, чтобы его забрать, нужно заплатить"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко после исполкома РФС заявил, что чемпионат мира 2018 года в России застрахован. Ранее генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщал, что Международная федерация футбола находится в финальной стадии переговоров со страхующей компанией, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Все попадаются на допинге, не только наши, – сказал Мутко. – А что делать? А можно русских наказать, тогда еще поживешь. Нельзя же так! И второй вопрос – нашим федерациям надо больше вводить правовое поле. Если ты подписывал какие-то соглашения о проведении соревнований, должна быть мера ответственности, страхование рисков. А иначе утром проснулся - а у тебя забирают чемпионат мира. Ну так заплати, что мы уже потратили, – и забирай. И нашим федерациям, конечно, надо очень серьезно к этому подходить. Вот в случае чемпионата мира по футболу-2018 – он застрахован.

– На сколько?

– А это уже наше личное дело.

Напомним, 14 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о переносе чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону из Сочи. Вчера было принято решение, что ЧМ пройдет в немецком Кенигзее. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс и породила слухи о перспективах футбольного чемпионата мира 2018 года.

Алексей Сорокин: "ФИФА еще не застраховала чемпионат мира-2018 от отмены"