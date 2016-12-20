Виталий Мутко: "ЧМ-2018 застрахован. Теперь, чтобы его забрать, нужно заплатить"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко после исполкома РФС заявил, что чемпионат мира 2018 года в России застрахован. Ранее генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщал, что Международная федерация футбола находится в финальной стадии переговоров со страхующей компанией, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
– Все попадаются на допинге, не только наши, – сказал Мутко. – А что делать? А можно русских наказать, тогда еще поживешь. Нельзя же так! И второй вопрос – нашим федерациям надо больше вводить правовое поле. Если ты подписывал какие-то соглашения о проведении соревнований, должна быть мера ответственности, страхование рисков. А иначе утром проснулся - а у тебя забирают чемпионат мира. Ну так заплати, что мы уже потратили, – и забирай. И нашим федерациям, конечно, надо очень серьезно к этому подходить. Вот в случае чемпионата мира по футболу-2018 – он застрахован.
– На сколько?
– А это уже наше личное дело.
Напомним, 14 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о переносе чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону из Сочи. Вчера было принято решение, что ЧМ пройдет в немецком Кенигзее. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс и породила слухи о перспективах футбольного чемпионата мира 2018 года.
Алексей Сорокин: "ФИФА еще не застраховала чемпионат мира-2018 от отмены"
конь беспедальный
Ну вот ПОЧЕМУ Myтлo несколько последних дней не был послом в Турции ????
19:10
yspesh4
Вот оно че, Михалыч! Не застраховали! Интересно, кто на это пойдет? A\G? Не, Согаз - Могаз, туда-сюда. П.С. Почти в первый раз согласен с Уродомбл - "наше личное дело" - это должна быть тюрьма, по совокупности, собссно. Дать бы ему в рожу, очередь была бы до ... фиг с ним, до Луны.
19:09
MOCKBA
ВВП создал новый вид чиновников: "Непотопляемых дурак". "Хорошего вам настроения".
18:41
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Подумаешь --- БИНОМ НЬЮТОНА!!!!! Цену "твоей страховки" Йозеф хорошо знает, который после пендалей со ВСЕХ постов теперь от инфаркта к инсульту перебивается.... Да и ТЫ, моторист экономических наук боишься за "кордон" выехать, чтобы ЦРУ тебя не сцапало и на "полиграф--полиграфыче" по полной не расрутило на счёт купленного ЧMo--18 !!!!
18:30
RW.irk
- В России и Катаре, как и во всем мире, живут люди, которые любят футбол, - приводит Spiegel слова Инфантино. - Бойкотирование или лишение прав на проведение турнира никогда не становились решением проблем. Если они существуют, то необходимо обсуждать данный вопрос, разбираться в ситуации. Необходимо двигаться вперед. У ФИФА есть своя антидопинговая система. Проверки на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов проводились не организаторами турниров, и в 2018 году они не будут осуществляться Россией, это будет делать ФИФА.
18:17
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
– А это уже наше личное дело., прикол. ответ чиновника на вопрос налогоплательщиков). и так в этой стране во всем...
18:16
RW.irk
buga1234------Т.е. каждая федерация предоставлена сама себе=========Вот именно так и должно быть! причём здесь Федерации и министерство спорта вообще?!
18:15
Panama Channel UsaVisa
Врёт. На днях писали, что ФИФА не спешит страховать ЧМ.
17:42
Lars Berger
Вот за это "наше личное дело" он должен немедленно уйти в отставку.
17:41
King's Bounty IIII
Монте-Кристо (Мститель) . Ввиду особых условий ЧМ 2018 отберут и еще на Россию штраф наложат. За что ? Найдут. Да наши трусы и не пикнут. Рыла в пуху. А будут наглеть, то деньги в офшорах арестуют. Или президента Швейцарии разбираться пошлют. Сразу про страховки любые забудут. _____________ Ты аббата застраховал ?
17:39
shpasic
ЧМ отменят, а "личную страховку" получит президент РФС.
17:20
onlywhitespartak
У этих все в деньги упирается с начало на стадионах пилили , щас страховку еще хотят )
17:17
zukunft
Наличие права не есть гарантия его исполнения.
17:14
Max2015
стадия под названием "Торг". Ждем признания, уже совсем скоро!)
17:10
Монте-Кристо (Мститель) .
Ввиду особых условий ЧМ 2018 отберут и еще на Россию штраф наложат. За что ? Найдут. Да наши трусы и не пикнут. Рыла в пуху. А будут наглеть, то деньги в офшорах арестуют. Или президента Швейцарии разбираться пошлют. Сразу про страховки любые забудут.
17:08
баламошка
Виталик не застрахован! Заберите кто-нибудь Виталика! Ирак и Иран, забирайте Виталика даром!
17:07
King's Bounty IIII
что за бред ??
16:56
Andre_Saratov
Государство это я!
16:54
Пятачок
В стране, где все беды идут от дураков и плохих дорог, хоть страхуй, хоть не страхуй, все равно получишь ...
16:42
Валерий Милан-Монако
Что значит личное?(( Разве ЧМ твоё детище?(( Этот турнир принадлежит России,поэтому каждый гражданин обязан знать,чтоб спалось крепче
16:40
pojarniy
Так финальная стадия, это еще не страховка? Или как?
16:35
lordblack
Деньги Виталя тоже личные вкладывал в подготовку к чемпионату?
16:30