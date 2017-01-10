20:03 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "ЧМ-2018 - первый, с которым у ФИФА нет острых проблем"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что у ФИФА нет проблем с подготовкой России к чемпионату мира-2018. Турнир пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

- Был отчет по чемпионату мира, я подробно докладывал с презентацией. Был отчет обо всех операционных делах - это и жеребьевка Кубка конфедераций, представление талисмана чемпионата мира, запуск волонтерской программы, об инфраструктуре, подробно рассмотрели базы, стадионы, гостиницы, аэропорты. Никаких вопросов, - цитирует ТАСС Мутко. - Считаю, что это первый чемпионат, который для ФИФА готовится спокойно, острых проблем нет.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3930175

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