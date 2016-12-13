Виталий Мутко: "Бойкот Кубка конфедераций и чемпионата мира? Я не боюсь"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил мнение, что непродуктивным бойкотировать такие крупные международные турниры, как Кубок конфедераций и чемпионат мира, которые пройдут в России в 2017 и 2018 годах соответственно. Руководитель заверил, что подготовка к турнирам проходит по требованиям ФИФА, среди которых и допинг-контроль.

– Я не боюсь, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Я считаю, что бойкоты – это вообще непродуктивная вещь. В мире уже были бойкоты, они ни к чему не привели. Мы понимаем, что сегодня по олимпийскому движению скандал бьет очень серьезно, и не только потому, что обвиняется Россия, а потому, что вся система допинг-контроля дает сбой. Поэтому, основываясь на допинговом скандале российском, МОК принял решение, и его поддержал Совет Европы, правительства, все-таки реформировать систему, сделать ее, я не хочу забегать вперед, и абсолютно уверен, что до 2018 года система должна быть реформирована, и здесь никаких вопросов не будет.

У нас есть требования ФИФА, что мы должны сделать, в том числе и в допинг-контроле, мы так и делаем. Мы за чистый спорт, нам лжепобеды не нужны.