Вильям Квист: "Я еще перед матчем говорил, что казахстанцы - отморозки"

Полузащитник сборной Дании Вильям Квист в резкой форме высказался о поведении игроков Казахстана в матче отборочного турнира ЧМ-2018 (3:1). По его словам, футболисты вели себя излишне грубо.

- Заранее было ясно, что это будет битва. Хорошо хоть не последняя – и на том спасибо, - цитирует sports.kz Квиста. - Еще до матча я говорил, что казахстанцы – отморозки: порой они провоцировали нас. В том эпизоде с фолом Исламхана красная карточка действительно была чистой. Я не пересматривал тот момент, но хорошо почувствовал тогда, как игрок Казахстана приложился мне по зубам и щеке одновременно – было много крови. В целом же мы сыграли не очень хорошо, но были эффективнее и лучше них.