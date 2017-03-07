Виктория Лопырева: "Западная пресса полна информации о том, что к нам опасно приезжать..."

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева в преддверии Кубка конфедераций обратилась к болельщикам с призывом показать себя с лучшей стороны. По ее словам, западная пресса пишет о том, что в Россию опасно приезжать.
- Западная пресса полна информации о том, что к нам опасно приезжать. Обращаюсь к вам с призывом показать себя с лучшей стороны, - написала Лопырева в "Твиттере".
Западная пресса полна информации о том, что к нам опасно приезжать. Обращаюсь к вам с призывом показать себя с лучшей стороны! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺⚽️❤️V– Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 7 марта 2017 г.
King's Bounty IIII
Kirillyurrich так и слава богу, пусть остаются на своем острове, убогие англокакаши _____________ ты гей-ксенофоб !
17:35
Kirillyurrich
так и слава богу, пусть остаются на своем острове, убогие англокакаши
17:31
баламошка
Пусть ростовские красавица оголятся ради западной прессы. России нужна ваша помощь!
17:29
Ботаникум
Вот ты, Викуша-"посольша-призывальщица", себя им и ПОКАЗЫВАЙ, аж со ВСЕХ СТОРОН!!!!!!
17:20