Виктория Лопырева: "Западная пресса полна информации о том, что к нам опасно приезжать..."

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева в преддверии Кубка конфедераций обратилась к болельщикам с призывом показать себя с лучшей стороны. По ее словам, западная пресса пишет о том, что в Россию опасно приезжать.

- Западная пресса полна информации о том, что к нам опасно приезжать. Обращаюсь к вам с призывом показать себя с лучшей стороны, - написала Лопырева в "Твиттере".