16:57 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виктория Лопырева: "Западная пресса полна информации о том, что к нам опасно приезжать..."

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Виктория ЛОПЫРЕВА.Виктория Лопырева: "Кто лучший игрок года? Смолов!"

 

 

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева в преддверии Кубка конфедераций обратилась к болельщикам с призывом показать себя с лучшей стороны. По ее словам, западная пресса пишет о том, что в Россию опасно приезжать. 

- Западная пресса полна информации о том, что к нам опасно приезжать. Обращаюсь к вам с призывом показать себя с лучшей стороны, - написала Лопырева в "Твиттере".

 

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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King's Bounty IIII

Kirillyurrich так и слава богу, пусть остаются на своем острове, убогие англокакаши _____________ ты гей-ксенофоб !

17:35

Kirillyurrich

так и слава богу, пусть остаются на своем острове, убогие англокакаши

17:31

баламошка

Пусть ростовские красавица оголятся ради западной прессы. России нужна ваша помощь!

17:29

Ботаникум

Вот ты, Викуша-"посольша-призывальщица", себя им и ПОКАЗЫВАЙ, аж со ВСЕХ СТОРОН!!!!!!

17:20

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