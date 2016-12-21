Виктория Лопырева: "Научу Баптисту, как правильно чистить раков"

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева, ставшая гостем обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА в авторской программе "Начистоту!", подчеркнула, что двукратный обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Жулиу Баптиста не в ее вкусе. При этом она не против сходить с ним в ресторан.

- Ясно, что мяч "Красава" вам понравился. А сам Баптиста? Он в вашем вкусе? Слышал, что бразилец собирается во время чемпионата мира побывать в Ростове - и первым делом намерен пригласить вас в один из ресторанов на левом берегу Дона, где к столу подают знаменитых раков, - вопрос Лопыревой.

- Баптиста - классный парень, отличный футболист. Но, если честно, не герой моего романа. Хотя от ужина не откажусь и заодно научу его, как правильно чистить раков. Поверьте, это целая наука.

- Несправедливо получается… От Казани послами выступают шесть человек, из них двое футболисты "Рубина" - Рыжиков и Набиуллин. А от Ростова всего двое - вы и Дмитрий Дибров.

- С нами еще Вартерес Самургашев, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. Мы вместе с ним учились в университете.

- Если бы у вас была возможность пригласить в компанию послов кого-нибудь из команды Курбана Бердыева, кому отдали бы предпочтение?

- Сослану Джанаеву, который просто блестяще защищает ворота "Ростова". Думаю, он с удовольствием согласился бы.

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