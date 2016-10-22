Виктор Понедельник: "Волк - быстрый и резкий, именно таким и должен быть нападающий"

Чемпион Европы-1960 и серебряный призер чемпионата Европы-1964 в составе сборной СССР Виктор Понедельник рассказал, что с удовольствием пополнит свою коллекцию талисманов чемпионатов мира волком, ставшим символом турнира в России. Он отметил, что волк Забивака подходит российской команде.

– Полностью одобряю выбор болельщиков – симпатичный талисман получился. И имя у волка хорошее, подходит нашей сборной, – сказал Понедельник. – С удовольствием добавлю Забиваку в свою коллекцию, у меня много талисманов с предыдущих турниров.

– Волк – лучший из вашей коллекции?

– Каждый из них хорош по-своему.

– Тигр и Кот имели шансы на победу?

– Они тоже симпатичные, но Волк лучше. Россия – это громадные леса, где водится много этих хищных животных. Волк – быстрый, скоростной, резкий, именно таким и должен быть нападающий. Думаю, с этим талисманом угадали на все 100 процентов.

– Кто из нападающих сборной России может сравниться с таким Волком?

– Не хотел бы сравнивать. До чемпионата мира еще есть время, и кто будет играть на турнире, еще не ясно. Кто знает, может старый волк уступит свое место молодому волчонку (смеется). (Сергей АСТАХОВ)