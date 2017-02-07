Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров высказал мнение, что при проведении Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 Россия не допустит беспорядков, которые были на Euro-2016 во Франции. Летом прошлого года до, во время и после матча Англия – Россия в Марселе произошли беспорядки с участием болельщиков обеих команд. Были задержаны в том числе российские фанаты, трое из них были осуждены на разные сроки.

– Те средства опознавания, которые сейчас есть, должны говорить болельщику, что все, что он совершил в чаше стадиона, запомнится и тебя все равно найдут, – приводит ТАСС слова Озерова. – Я думаю, что все пройдет нормально и беспорядков, которые мы видели во Франции, в России не могут допустить. Все необходимые нормативные документы в стране изданы, требования обозначены, и они не уменьшают правила, которые ставит перед нами ФИФА.

Самое главное, что вся необходимая инфраструктура, которая связана с обеспечением мер безопасности как на прилегающей территории, так и внутри чаши стадиона, находится на уровне самых современных требований. По крайней мере в Москве, все мероприятия, которые сейчас проводятся, дают возможность обеспечить такие меры безопасности, которые на порядок выше, чем на "Уэмбли" или стадионе "Шахтера" в Донецке до войны. Это делается не для того, чтобы болельщиков поставить в жесткие рамки, все будет в рамках человеческих норм с использованием нормальных приспособлений – анализаторов, рамок и так далее.