Виктор Озеров: "Лужники" нигде не отстают, а по ряду работ даже опережают существующий график"

Один из членов временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира 2018 года Виктор Озеров положительно оценил текущее состояние стройки "Лужников". На прошлой неделе комиссия во главе с ее председателем Вадимом Тюльпановым посетила стройку столичной арены.

– Ключевой вопрос, который меня интересовал во время визита на арену, – вписываются ли все работы в график или нет, – приводят "Известия" слова Озерова. – Я получил ответ, который дает оптимизм. "Лужники" нигде не отстают, а по ряду работ даже опережают существующий график. Думаю, сомнений в конечном успехе быть не может. Контроль со стороны Министерства спорта РФ, мэра Москвы Сергея Собянина и нашей комиссии ведется достаточно жесткий, поэтому эксцессов не будет.

– Почему их не удалось избежать в Санкт-Петербурге? Как вы отнеслись к ситуации с арестом чиновника, отвечавшего за контроль строительства стадиона "Крестовский"?

– Совет Федерации – не следственный орган, поэтому я не могу давать оценку ситуации с бывшим вице-губернатором Санкт-Петербурга Маратом Оганесяном. Действующее законодательство в полной мере позволяет правоохранительным органам установить признаки вины того или иного гражданина и передать все материалы в суд, который и установит, виноват человек или нет.

– Ситуацию с "Крестовским" можно квалифицировать как угрозу национальной безопасности в стране, вопросами которой ведает ваш профильный комитет?

– Подобные истории являются в первую очередь угрозой общественной безопасности, преступлением против общества, государства. Это посягательство на государственные интересы, которое создает негативную атмосферу в отношении страны и власти, и в этом смысле такие истории можно назвать угрозой национальной безопасности. Но недавние задержания показывают, что государство готово реагировать на это самым жестким образом.